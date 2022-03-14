Ukrayna: Rus ordusu 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybetti - Haberler

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Ukrayna: Rus ordusu 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybetti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 389 tank, 77 uçak ve 90 helikopter kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart tarihlerindeki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 13 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 77 uçak, 90 helikopter, 389 tank, 1249 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 34 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, ayrıca Ukrayna'da 617 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 8 İHA kaybetti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Uçak, Rus, Güncel, Haberler

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