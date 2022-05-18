Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 300 askerini kaybetti - Haberler

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Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 300 askerini kaybetti

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna: Rus ordusu 28 bin 300 askerini kaybetti

Ukrayna, son bir günde Rus ordusundan 400 askerin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna, son bir günde Rus ordusundan 400 askerin daha öldürüldüğünü bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Rus ordusuna ait 28 bin 300 asker, 202 uçak, 167 helikopter, 1251 tank, 3 bin 43 zırhlı araç, 586 top, 199 roketatar ve 91 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği belirtildi. Açıklamada, son bir günde Rus ordusundan 400 askerin daha öldürüldüğü vurgulandı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 2 bin 137 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 441 insansız hava aracı ve 43 özel ekipmanın da imha edildiği ifade edilen açıklamada, Rus ordusunca fırlatılan 102 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ukrayna'ya ait bugüne kadar 168 uçak, 125 helikopter, 912 insansız hava aracı, 309 hava savunma füze sistemi, 3 bin 134 tank ve zırhlı araç, 385 çok namlulu roketatar, 1542 obüs ve havan topu, 2 bin 983 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.??????????????

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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