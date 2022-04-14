Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybetti - Haberler

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Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybetti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 900 asker, 160 uçak, 144 helikopter ve 753 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-14 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 160 uçak, 144 helikopter, 753 tank, 1968 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 64 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1437 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 134 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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