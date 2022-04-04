Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker, 147 uçak, 134 helikopter ve 647 tankını kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 300 askerini, 147 uçağını, 134 helikopterini ve 647 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 300 askerini, 147 uçağını, 134 helikopterini ve 647 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 147 uçak, 134 helikopter, 647 tank, 1844 zırhlı araç, 330 top, 107 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1273 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 92 insansız hava aracını da kaybetti.???

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Asker, Uçak, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title