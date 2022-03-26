Ukrayna: Savaşın ilk ayında 16 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşta 31 güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişlerini sürdürürken Rus ordusunun bölgede yaşadığı kayıpların sayısı artmaya devam ediyor.

16 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 400 asker öldürüldü. Ruslara ait 117 uçak, 127 helikopter, 575 tank, 1640 zırhlı araç, 293 top, 91 roketatar sistemi ve 51 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1131 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA'NIN AÇIKLADIĞI ÖLEN ASKER SAYISI UKRAYNA İLE EŞLEŞMİYOR

Rusya, ölen askerlerinin sayısına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı. Rus askerlerinden ise 1351'i öldü, 3 bin 825'i de yaralandı."

RUSYA CEPHE HATTINDAN SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehirlerdeki son duruma yer verildi. "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya'nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." ifadeleri kullanıldı.