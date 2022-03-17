Ukrayna: "Rus ordusu 14 bin asker, 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank kaybetti"

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin askerini, 86 uçağını, 108 helikopterini ve 444 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank, 1435 zırhlı araç, 201 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 864 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 11 İHA da kaybetti.??????????????