Ukrayna Rus mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu - Haberler

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Ukrayna Rus mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin mevzilerini çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin mevzilerini çok namlulu roketatar sistemiyle vurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 21 gündür devam ederken Ukraynalı birlikler, Rus saldırılarına karşılık vermeyi sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde 30. Mekanize Taburu'na ait çoklu roketatar sistemiyle Rus mevzilerini vurdu.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna Rus mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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