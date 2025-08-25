Ukrayna, Rus İHA Saldırılarına Karşı Savunma Düzenliyor

Ukrayna, Rusya ordusu tarafından fırlatılan 104 insansız hava aracından (İHA) 76'sının imha edildiğini ve saldırılar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin insansız hava araçları kullanarak Kursk, Oryol ve Millerovo dahil birçok yönden saldırılar düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin, dün akşamdan bu yana Rus birlikleri tarafından fırlatılan 104 İHA'dan 76'sını imha ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hava saldırısı, Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin havacılık, uçaksavar füze birlikleri, elektronik harp ve mobil ateş grupları tarafından püskürtüldü." ifadesine yer verildi.

İHA saldırısının, Ukrayna'nın kuzey ve doğusunda 19 noktada etkili olduğu belirtilen açıklamada, Sumi bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise son bir günde 159 çatışma yaşandığı, Rusya ordusunun bir füze fırlattığı ve 79 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.