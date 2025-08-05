Ukrayna, Rus İHA'larında Hindistan Yapımı Parçaları Tespit Etti

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rus ordusunun saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarında Hindistan menşeli parçaların bulunduğunu açıkladı ve yabancı yapımı parçalara erişimin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarında (İHA) "Hindistan menşeli parçaların tespit edildiğini" belirtti.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı İHA'lara işaret ederek, "Maalesef, Şahed/Geran modelleri de dahil Rus saldırı İHA'larında Hindistan yapımı parçalar tespit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Andriy Yermak mesajında, "Rusya'nın, bu silahlara ve Ukraynalıların öldürülmesine imkan sağlayan yabancı yapımı parçalara erişimi engellenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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