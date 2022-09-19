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Ukrayna: Rus güçlerinden alınan İzyum'da 440 cesedin olduğu toplu mezar bulundu

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Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum'da bulunan toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rus güçlerinden geri alındıktan sonra İzyum'da bulunan toplu mezarda 440 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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