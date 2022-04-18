Ukrayna: Rus güçler Kreminna kentine girdi - Haberler

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Ukrayna: Rus güçler Kreminna kentine girdi

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Rus güçler Kreminna kentine girdi

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Kreminna kentine girdiği bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Kreminna kentine girdiği bildirildi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Facebook hesabından, "Ruslar Kreminna'ya girdi. Sokak çatışmaları başladı. Tahliye imkansız." bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun Kreminna'ya çok sayıda tank ve zırhlı araçla girdiğini belirten Gayday, sivillerin kentte mahsur kaldığını belirtti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Facebook, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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