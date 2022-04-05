Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi" - Haberler

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Ukrayna: "Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi"

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Ukrayna: 'Rus filosunun firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın 'Amiral Essen' firkateynine hasar verdiklerini açıkladı.

Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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