Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti - Haberler

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Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Rus birlikleri Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus ordusunun, daha önce ele geçirdikleri İzyum şehrinden Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rus ordusunun, daha önce ele geçirdikleri İzyum şehrinden Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçtiğini duyurdu.

Arestoviç, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde saldırıya geçen Rus birliklerin biraz ilerlediğini, bir Rus helikopterinin Ukrayna askerlerince vurulduğunu bildirdi.

Rusların üç gün önce de güneyden ve kuzeyden zayıf da olsa saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Arestoviç, Ukrayna birliklerinin Donbas'a doğru kuzeyden engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Kramatorsk, Slavyansk, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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