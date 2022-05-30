Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi - Haberler

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Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Genelkurmay Başkanlığı Ukrayna Herson Rus Güncel Haberler

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