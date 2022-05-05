Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya ortak iş birliği bildirisi imzaladı

Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya içişleri bakanları ortak iş birliği bildirisi imzaladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Gostomel kentinde bulunan Antonov Havalimanı'nda imza töreni düzenlendi.

Törene, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Estonya İçişleri Bakanı Kristian Jaan, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite ve Letonya İçişleri Bakanı Marija Golubeva katıldı.

Monastırskiy, burada yaptığı açıklamada, imzaladıkları bildirinin önemine işaret ederek, "Bu bildiri, Rus askerlerinin işlediği savaş suçlarının soruşturulması, mayın temizleme, yurt dışındaki Ukrayna göçmenlerinin korunması, yaralı askerlerin tedavisi gibi konuları içeriyor." dedi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı olarak bilinen "Antonov An-225 Mriya"nın enkazının olduğu yerde bulunduklarına dikkati çeken Monastırskiy, "Burası benim için özel. Çünkü savaş başlamadan 2 gün öncesi bu havalimanını ziyaret etmiştim. 'Mriya'yı bizden aldılar ancak umudumuz asla bizden alınmaz." şeklinde konuştu.

Monastırskiy, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı İnsani Mayın Temizleme Uluslararası Koordinasyon Merkezi kurulduğu bilgisini paylaştı.

"Kiev'in zaferi kazanana kadar yanında olacağız"

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski de Ukrayna halkını desteklediklerini belirterek, "Rus saldırılarının başlamasından itibaren Ukrayna'nın yanındayız ve Kiev'in zafer kazanana kadar yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Letonya İçişleri Bakanı Golubeva ise Rusya'nın Ukrayna'nın kentlerini yok etmeye çalıştığını söyleyerek, "Rusya, girdikleri yerlerde yıkımlar bırakıyor, sivilleri öldürüyor, altyapıyı yok ediyor." dedi.

Ukrayna'nın demokrasi ve özgürlüğü için mücadele ettiğine işaret eden Golubeva, Ukrayna halkına destek sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Tören sonrası, Antonov Havalimanı'ndaki çatışmalarda yer alan askerlere ödül verildi.