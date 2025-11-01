Haberler

Ukrayna, Pokrovsk Şehrini Kontrol Altında Tutuyor

Güncelleme:
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrinin kontrol altında olduğunu ve Rus ordusunun ele geçirme çabalarına karşı mücadele verdiklerini açıkladı. Sırskiy, şehirlerin kuşatılmadığını ve lojistik faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrini kontrol altında tutmaya devam ettiklerini bildirdi.

Sırskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya- Ukrayna Savaşı kapsamında en yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Söz konusu bölgedeki cephe hattında incelemelerde bulunduğunu belirten Sırskiy, cephedeki "en ağır durumun" Pokrovsk şehri yönünde olduğunu ifade etti.

Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve yakındaki Mirnograd şehirlerine sızmaya çalışan Rus askerlerine karşı mücadele verdiklerini belirten Sırskiy, "Ama şehirlerin kuşatılması veya ablukası söz konusu değil. Lojistik faaliyetlerimizi yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Sırskiy, "Pokrovsk'u tutuyoruz, Mirnograd'ı tutuyoruz." dedi.

Rus ordusu saldırılarını sürdürüyor

Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Rus ordusunun Pokrovsk'u ele geçirmek için kapsamlı saldırıları sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ayrıca, emrime göre Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü de dahil olmak üzere, Özel Harekat Kuvvetleri, VSP (Ukrayna Ordusu Askeri Kolluk Kuvvetleri), SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) ve Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin diğer birimlerinden oluşan birleşik gruplar şehirde faaliyet gösteriyor."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
