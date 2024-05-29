Ukrayna Parlamentosu Başkanı Zelenskiy'in görevine devam ettiğini açıkladı

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Anayasa'nın 108. maddesine göre yetkilerini kullanarak görevine devam ettiğini bildirdi.

Stefançuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in görev süresi ile ilgili açıklamasına cevap verdi.

Ukrayna Anayasası'nın 108. maddesinin 1. fıkrasına dikkati çeken Stefançuk, "(Anayasaya göre) Ukrayna Devlet Başkanı, yeni seçilen devlet başkanı göreve gelinceye kadar yetkilerini kullanacaktır. Demokratik toplumlarda buna iktidarın sürekliliği denir." ifadesini kullandı.

Stefançuk, anayasa ve diğer yasalara göre Zelenskiy'in devlet başkanı olarak kalacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 5 yıllık görev süresi 20 Mayıs'ta sona eriyordu. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülke genelindeki sıkıyönetim rejimi nedeniyle devlet başkanı seçimi yapılmamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in görev süresiyle ilgili, "Teknik açıdan bana göre (Ukrayna'da) tek meşru iktidar parlamento ve (Ukrayna Parlamentosu) Rada başkanıdır." demişti. ???????