Ukrayna Ordusundan Kursk'taki Kültür Merkezine Füze Saldırısı

Ukrayna Ordusundan Kursk'taki Kültür Merkezine Füze Saldırısı
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Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle kültür merkezinin çatısı hasar gördü.

Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir kültür merkezine Ukrayna ordusunun düzenlediği füze saldırısında bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rılsk bölgesindeki bir kültür merkezine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

İlk belirlemelere göre, 64 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Hinşteyn, merkezde çalışan 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırı sonrası kültür merkezindeki yangının video ve fotoğraflarını da paylaşan Hinşteyn, "Saldırı sonucunda merkezin çatısı, camları ve cephesi hasar gördü. Merkezin çatısı alev aldı. 400 metrekarelik bir alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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