Ukrayna ordusunca ele geçirilen Rus tankları başkent Kiev'de sergileniyor

Ukrayna askerleri tarafından ele geçirilen Rus ordusuna ait askeri teçhizat, başkent Kiev'de sergileniyor. 2. Dünya Savaşı Sovyet askeri ekipmanları ve 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ele geçirilmiş, yanmış, patlamış veya kısmen hasar almış askeri araç ve ekipman, hazirandan bu yana başkent Kiev'in bazı noktalarında sergilenmeye devam ediyor. Başkentteki sergi, aileler ve çocuklar tarafından da ilgi görüyor.