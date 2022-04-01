"Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu" - Haberler

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"Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu"

AA - Güncel
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Yanan rafineri Söndürme çalışmaları MOSKOVA (AA) – Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yanan rafineri

Söndürme çalışmaları

MOSKOVA (AA) – Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya'ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

AA / Güncel

Ukrayna, Saldırı, Petrol, Rusya, Güncel, Haberler

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