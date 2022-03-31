Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.
Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zatişya, Malinovka, Zeleniy Gay, Çervone köyleri ile Vesele kasabasının Rus askerlerden temizlendiği belirtildi.
Açıklamada, bahsi geçen yerleşim birimlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava İndirme Taarruz birliklerince kurtarıldığı aktarıldı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Ruslan Rehimov - Güncel