Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı

Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zatişya, Malinovka, Zeleniy Gay, Çervone köyleri ile Vesele kasabasının Rus askerlerden temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, bahsi geçen yerleşim birimlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava İndirme Taarruz birliklerince kurtarıldığı aktarıldı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title