Ukrayna ordusu, suyun içindeki helikopterden Rus askerlerinin cesedini çıkardı - Haberler

Ukrayna ordusu, suyun içindeki helikopterden Rus askerlerinin cesedini çıkardı
AA - Güncel
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Helikopterden cesetlerin çıkarılışı Cesetlerin ceset torbasına yerleştirilmesi KİEV - Ukrayna ordusu, birkaç gün önce Kuzey Kiev'de vurulup suyun içine düşen helikopterdeki Rus askerlerinin cesetlerini çıkardı.
Helikopterden cesetlerin çıkarılışı
Cesetlerin ceset torbasına yerleştirilmesi KİEV - Ukrayna ordusu, birkaç gün önce Kuzey Kiev'de vurulup suyun içine düşen helikopterdeki Rus askerlerinin cesetlerini çıkardı.
AA / Güncel