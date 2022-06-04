Ukrayna ordusu, suyun içindeki helikopterden Rus askerlerinin cesedini çıkardı - Haberler

Ukrayna ordusu, suyun içindeki helikopterden Rus askerlerinin cesedini çıkardı Helikopterden cesetlerin çıkarılışı Cesetlerin ceset torbasına yerleştirilmesi KİEV - Ukrayna ordusu, birkaç gün önce Kuzey Kiev'de vurulup suyun içine düşen helikopterdeki Rus askerlerinin cesetlerini çıkardı. Helikopterden cesetlerin çıkarılışı Cesetlerin ceset torbasına yerleştirilmesi KİEV - Ukrayna ordusu, birkaç gün önce Kuzey Kiev'de vurulup suyun içine düşen helikopterdeki Rus askerlerinin cesetlerini çıkardı. AA / Güncel Ukrayna Kiev Güncel Haberler

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