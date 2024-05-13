Ukrayna Ordusu Rusya'ya Saldırı Düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece 31 İHA ve Storm Shadow dahil 16 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Rus hava savunma sistemleri saldırıları engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece 31 İHA ve Storm Shadow dahil 16 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.
Bakanlıktan Ukrayna ordusunun saldırılarına yönelik açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gece Kiev rejiminin, uçak tipi insansız hava araçları (İHA), Olha çoklu fırlatma füze sistemleri ile Storm Shadow uçak güdümlü füzeler kullanarak, Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere terör saldırıları düzenleme girişimleri engellendi." ifadesi yer aldı.
Rus hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediği kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesinde 12 İHA ve 12 Olha çoklu fırlatma sisteminden atılan füze, Kursk bölgesinde 8 İHA, Kırım üzerinde 7 İHA ve 4 uçak güdümlü Storm Shadow füzesi, Lipetsk üzerinde 4 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.