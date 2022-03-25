Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait topçu atış sistemlerini vurdu - Haberler

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Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait topçu atış sistemlerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ordusunun topçu atış sistemlerini hedef aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ordusunun topçu atış sistemlerini hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 30. güne girildi. Ukrayna ordusu Rusya'nın saldırılarına karşı savunmasını sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler, Rus ordusuna ait topçu atış sistemlerini vurdu. Rusya yapımı D-30 obüslerinin imha edildiği belirtildi.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait topçu atış sistemlerini vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait topçu atış sistemlerini vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait topçu atış sistemlerini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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