Ukrayna ordusu: Rusların kuşatma girişimleri nedeniyle Avdiyivka, 'Bahmut'a dönüşebilir

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriisk Yönü Savunma Gücü Basın Merkezi Müdürü Aleksey Dmitraşkovskiy, Rus ordusunun Avdiyivka'yı kuşatmaya çalıştığını belirterek, "Yakın bir zamanda şehir, Bahmut'a dönüşebilir." dedi.

Dmitraşkovskiy, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, Avdiyivka yönündeki durumu değerlendirdi.

Rus ordusunun Avdiyivka'yı kuşatmaya çalıştığını belirten Dmitraşkovskiy, "Yakın bir zamanda şehir, Bahmut'a dönüşebilir. Durum gerçekten böyle." ifadesini kullandı.

Ancak şu anda bu yönde saldıran Rus birimlerinin durumunun iyi olmadığını aktaran Dmitraşkovskiy, Rus güçlerin "son yedeklerini" kullandığını ve büyük kayıplar verdiğini ileri sürdü.

Avdiyivka yönündeki tüm saldırıların "aynı tip" olduğunu vurgulayan Dmitraşkovskiy, Rusların aynı noktadan saldırdığını dile getirdi.

Dmitraşkovskiy, saldırıların tahmin edilebilir olmasından ötürü Ukrayna askerlerinin mevzilerini savunmayı başardıklarını kaydetti.