Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna ordusu Rus tankını tek atışla imha etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna ait bir tankı tek atışla imha etti.

Ukrayna ordusu, Rusya ordusuna ait bir tankı tek atışla imha etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 36 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusu, yoğun çatışmaların yaşandığı Luhansk bölgesinde Rus ordusuna ait bir tankı tek atışla vurdu. Ukrayna ordusunun saldırısı sonrası Rus tankı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı 24 Şubat-31 Mart tarihleri arasında 17 bin 500 Rus askerin öldürüldüğünü, Rusya ordusuna ait 614 tank ve bin 735 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı.

(Bekir Keskin-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Luhansk, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title