Ukrayna ordusu Rus T-90 tankını imha etti - Haberler

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Ukrayna ordusu Rus T-90 tankını imha etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna askerleri, ülkenin güneyinde Rus ordusuna ait T-90 "Vladimir" tankını vurdu.

Ukrayna askerleri, ülkenin güneyinde Rus ordusuna ait T-90 "Vladimir" tankını vurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı 78. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin güneyinde Rus yapımı T-90 "Vladimir" tankı havadan hedef alınarak imha edildi. Tankın 2.5-3.5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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