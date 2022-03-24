Savaşın şiddeti artıyor! Ukrayna ordusu, işgal altındaki limanda Rus gemisini vurdu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tüm hızıyla devam ediyor. Müzakere görüşmelerinden henüz resmi bir sonuç çıkmadı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Lavrov önceki gün gerçekleştirdiği açıklamada, "Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken şeyleri anladığını ifade etmiş gibi görünse de kendi tekliflerini reddederek sürekli pozisyon değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İki ülke arasındaki restleşmenin sürdüğü sıralarda savaş bölgesinden de dikkat çeken bir haber geldi. Buna göre Ukrayna ordusu, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu.

UKRAYNA DENİZ KUVVETLERİ: ORKS İMHA EDİLDİ

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER DE PAYLAŞILDI

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

ABD: RUSYA SAVAŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 10'UNU KAYBETTİ

Diğer yandan Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların yaşandığı sırada ABD ve Avrupa ülkelerinden de art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Rusya'nın savaş gücünün yüzde 10'unu kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko Kiev yakınlarındaki Makarin ve İrpin kasabalarının Ruslardan geri alındığını açıkladı.

"SİVİLLERİN YAŞADIĞI 998 BİNA VURULDU"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında birçok kentte yıkım giderek artıyor. Rus bombardımanlarının hedefindeki Harkov kentindeki yıkıma ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "998'i sivil yaşam alanı olan bina dahil toplam bin 143 nokta bombalandı. Harkov'u ordu, yerel kuvvetler ve halk savunuyor. Gönüllüler imkanlar dahilinde zarar gören binaları onarıyor" denildi. Öte yandan belediye tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Rus saldırılarının başlamasından bu yana Harkov'da yaklaşık 15 bin kişinin metro istasyonlarında yaşadığı belirtilmişti.

"RUSYA, DONETSK VE LUHANSK'IN İDARİ SINIRLARINA GİREMEDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.

"MARİUPOL BOMBALANMAYA DEVAM EDİYOR"

Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı. Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.