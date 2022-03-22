Ukrayna ordusu, Rus askerlerine mühimmat taşıyan aracı vurdu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu, Rusya birliklerine mühimmat taşıyan aracı hedef aldı.
Ukrayna ordusu, Rusya birliklerine mühimmat taşıyan aracı hedef aldı.
Ukrayna, Rus ordusunun 27 gündür devam eden saldırılarını püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusu, Rus birliklerine mühimmat taşıyan aracı vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Rus ordusunun mühimmatlarına ağır zarar verildiği belirtildi.
(Erhan Altıparmak/ İHA)