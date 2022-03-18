Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti - Haberler

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Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.

- Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

KİEV - Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 23. güne girildi. Ukrayna askerleri tanksavar füzesi Stugna-P kullanarak Rus ordusuna ait askeri araçları vurdu.

Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

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