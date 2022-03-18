Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.
- Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti
KİEV - Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 23. güne girildi. Ukrayna askerleri tanksavar füzesi Stugna-P kullanarak Rus ordusuna ait askeri araçları vurdu.