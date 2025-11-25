Ukrayna Ordusu'ndan Rusya'ya Hava Saldırısı
Ukrayna ordusu, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, insansız hava aracı üretim tesisi ve iki petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hedeflere yönelik düzenlenen saldırıları duyurdu.
Ukrayna ordusunun, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, insansız hava aracı (İHA) üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'daki bir uçak tamir fabrikası, İHA üretim tesisi ve 2 petrol tesisine hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel