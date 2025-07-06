Ukrayna Ordusu Moskova'ya İHA Saldırıları Düzenledi, 287 Uçuş İptal Edildi

Ukrayna ordusunun, başkent Moskova dahil Rusya'nın çeşitli şehirlerine son 24 saatte insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle 287 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkede dünden bu yana devam eden yoğun İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği aktarıldı.

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijniy Novgorod'daki havalimanlarında toplam 287 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin geçici olarak ortaya çıkan kısıtlamalar ışığında, iç hava taşımacılığına ilişkin gelişmeler izleniyor. Durum yönetilebilir halde." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da dünden bu yana başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlere yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, Rusya ordusu savunma sistemleri pek çok Ukrayna İHA'sını düşürmüştü.