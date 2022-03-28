Ukrayna Ordusu Kiev'de Siper Kazıyor

Ukrayna ordusu, ülkeyi işgal eden Rus güçlerine karşı başkent Kiev'de siper kazıyor.

Rusya ordusunun bölgede atağa geçmesi bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakereler somut bir sonuç vermedi.

3 milyon 600 binden fazla kişi Ukrayna'dan ayrıldı.

Başkent Kiev dahil birçok Ukrayna kenti hala Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.

DailyMotion.com / Güncel