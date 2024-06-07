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Ukrayna Ordusu Herson ve Luhansk Bölgelerine Saldırdı: 26 Ölü, 65 Yaralı

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Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine düzenlenen saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 65'ten fazla kişi yaralandı. Saldırılar sonucunda birçok bina hasar gördü ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerine düzenlenen saldırılarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 65'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusu, bölgedeki Sadovoye köyüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucu insanların bulunduğu bir alışveriş yeri yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Saldırının Fransız hava bombası ve Amerikan yapımı HIMARS füzesiyle yapıldığını ifade eden Saldo, saldırı sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Saldo, olay yerinde kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü ve yaralılara tıbbi desteğin verildiğini aktardı.

Luhansk'taki saldırıda 4 ölü, 50'den fazla yaralı

Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yönetiminden yapılan açıklamada da Luhansk kentine füzelerle yapılan saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı sonucu 5 katlı bir binanın yıkıldığı, yaklaşık 30 binanın da hasar gördüğü anlatılan açıklamada, olay yerinde arama kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

"Suç işleyenler cezalandırılacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Luhansk ve Herson'daki saldırıların Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğini söyledi.

Zaharova, "Yine kanlı bir suç işlendi. Olaya karışanların kaçınılmaz olarak hak ettikleri cezayı çekeceklerinden hiç şüphe yok. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukraynalı militanların işlediği her türlü suça mümkün olan en kısa sürede yanıt vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, bu tür saldırıların Amerikan, İngiliz ve diğer Batılı uzmanlarca hazırlandığını vurguladı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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