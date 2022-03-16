Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu - Haberler

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Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu

Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha etti.

Ukrayna ordusu, Herson Havaalanı'nda Rusya'ya ait helikopterleri imha etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin kontrolündeki Herson'da bulunan havaalanındaki Rus helikopterlerinin havadan vurularak imha edildiği ifade edildi. Çekilen fotoğraflarda havaalanından alev ve duman yükseldiği görüldü.

(İHA)

Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu

Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu

Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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