Ukrayna Ordusu Çernobil'de Tatbikat Yaptı Güncel Haberler KİEV, 22 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Ordusu, harap durumdaki Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin etrafındaki 30 kilometrelik bölgede tatbikat düzenledi. KİEV, 22 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Ordusu, harap durumdaki Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin etrafındaki 30 kilometrelik bölgede tatbikat düzenledi. Ukrayna Ordusu Birleşik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (JFU) Facebook hesabından Salı günü yapılan açıklamaya göre tatbikatlar, Ukrayna'nın kuzey harekat bölgesinde devam eden "Oxymoron-2023" kod adlı taktik ve özel manevralar kapsamında gerçekleştirildi. Tatbikatta askeri personel, savaş koşullarına yakın ortamda becerilerini geliştirdi. Tatbikata nezaret eden JFU Komutanı Serhiy Nayev, tatbikatın, ordunun, düşmanın olası hareketlerine derhal yanıt verme yeteneğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Nayev, mevcut durumda kuzeyden Ukrayna'ya yönelik tehdidin minimum düzeyde olduğunu da vurguladı. Ukrayna'nın başkentinden yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta olan Çernobil Nükleer Santrali, 26 Nisan 1986'da insan tarihindeki en kötü nükleer kazalardan birini yaşamıştı. Şubat 2022'de Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmiş ve santralin kontrolünü beş hafta boyunca ellerinde tutmuştu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çernobil Ukrayna Güncel Haberler

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