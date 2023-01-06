Ukrayna Ordusu askerlerinin siperlerde bekleyişi sürüyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Vuhledar kırsalında Ukrayna Ordusu askerlerinin siperlerdeki bekleyişi sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı vermiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise bu talimatı, Rusya'nın Donbas'ta Ukrayna ordusunun ilerleyişini engellemesi için yapılan bir hamle olarak değerlendirmişti.
Kaynak: AA / Güncel