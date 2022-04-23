Ukrayna: Odessa şehrine düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi - Haberler

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Ukrayna: Odessa şehrine düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Ukrayna: Odessa şehrine düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın güneyindeki Karadeniz'in liman şehirlerinden Odessa'ya düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın güneyindeki Karadeniz'in liman şehirlerinden Odessa'ya düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalcilerin Odessa'ya düzenlediği roket saldırısı sonucunda biri üç aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Can kayıplarının yanı sıra 18 kişinin de yaralandığını aktaran Yermak, "Bunlar şimdilik bulunanlar ve büyük ihtimalle daha fazla olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yermak, kötülüğün mutlaka cezalandırılacağını kaydetti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Karadeniz, Ukrayna, Roket, Liman, Güncel, Haberler

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