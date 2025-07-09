Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı Roma'da Başlıyor

İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" yarın İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'nde düzenlenecek ve iki gün sürecek konferansa, aralarında büyük kalkınma bankalarının da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 40 delegasyon, yaklaşık 100 hükümet heyeti, 2 bin işletme, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri ile 500'den fazla akredite gazetecinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Ukrayna'nın toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonuna adanmış en önemli uluslararası etkinliktir. Konferans, dört ana alana veya iş alanındaki boyutlara odaklanacak: İş dünyası, insani, yerel ve bölgesel ve AB katılım sürecindeki reformlar. Bunlara, önemli bir kültürel boyut ve çatışma bölgelerindeki mirasın korunması da eklenecek." ifadeleri kullanıldı.

Konferansın 10-11 Temmuz'da düzenleneceği anımsatılan açıklamada, etkinliğin Başbakan Giorgia Meloni'nin konuklarını kapıda karşılaması, aile fotoğrafı çekimi ve açılış konuşmasını yapmasıyla başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin bu toplantı çerçevesinde, ülkenin toparlanmasının finansmanı üzerine tartışmalara ev sahipliği yapacak olan özel "Ukrayna Bağışçılar Konferansı"nı da açacağı kaydedildi.

Roma'daki "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na, Türkiye'yi temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Öte yandan, konferansa katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün Roma'ya geldi.