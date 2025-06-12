Ukrayna'nın Yeni Büyükelçisi Neriman Celal Göreve Başladı

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Neriman Celal, güven mektubunun nüshasını Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Cemil Miroğlu'na sundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Neriman Celal, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Cemil Miroğlu'na güven mektuplarının kopyalarını sundu ve Ukrayna'nın Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak görevine başladı" ifadelerine yer verildi.