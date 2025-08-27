Ukrayna'nın Yeni ABD Büyükelçisi Olha Stefanişina Atandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Olha Stefanişina'nın ülkenin yeni ABD Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı. Zelenskiy, ABD ile ilişkilerin Ukrayna'nın güvenliği için kritik olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Olha Stefanişina'nın ülkenin yeni ABD Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Zelenskiy, yayınladığı videolu açıklamada, Stefanişina'nın atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Resmi prosedürlerin tamamlandığını belirten Zelenskiy, "Bugün Olha Stefanişina ile konuştum. Kendisi artık ABD'deki yeni Ukrayna Büyükelçimiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD ile ilişkilerin Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğinin teminatı açısından kritik olduğunu vurgulayarak silah anlaşması ve insansız hava araçlarına ilişkin masada iki önemli teklif bulunduğunu kaydetti.

Stefanişina, atanma süreci onaylanana kadar Ukrayna Devlet Başkanlığının ABD ile İşbirliğinin Geliştirilmesi Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

