Ukrayna'nın Vinitsa kentinde 3 roket imha edildi - Haberler

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Ukrayna'nın Vinitsa kentinde 3 roket imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Vinitsa kenti valiliği, bölgede 3 roketin imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna'nın Vinitsa kenti valiliği, bölgede 3 roketin imha edildiğini duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 23 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri ülkenin Vinitsa kentinde 3 Rus roketinin imha edildiğini duyurdu. Vinitsa Valisi Sergey Borzov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın 23. Günü ve Vinitsa bölgesinde askeri hareketlilik yok. Hava Savunma Kuvvetleri Vinitsa kentinde 3 roket imha etti. Hava sahamızı kendi çabalarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Olayda ölen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

Ukrayna'nın Vinitsa kentinde 3 roket imha edildi

Ukrayna'nın Vinitsa kentinde 3 roket imha edildi

Ukrayna'nın Vinitsa kentinde 3 roket imha edildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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