Ukrayna'nın Trostyanets Kasabası Yerle Bir Oldu - Haberler

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Ukrayna'nın Trostyanets Kasabası Yerle Bir Oldu

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın kuzebatısındaki Trostyanet kasabası bölgeyi işgal eden Rus güçlerinin elinden kurtarıldı.

Ukrayna'nın kuzebatısındaki Trostyanet kasabası bölgeyi işgal eden Rus güçlerinin elinden kurtarıldı. Ancak kasaba saldırılarda büyük hasar gördü. Kasabada yaşayanların çoğu evsiz kaldı

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, İşgal, Rus, Güncel, Haberler

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