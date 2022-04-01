Ukrayna'nın Trostyanets Kasabası Yerle Bir Oldu
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Ukrayna'nın kuzebatısındaki Trostyanet kasabası bölgeyi işgal eden Rus güçlerinin elinden kurtarıldı.
Ukrayna'nın kuzebatısındaki Trostyanet kasabası bölgeyi işgal eden Rus güçlerinin elinden kurtarıldı. Ancak kasaba saldırılarda büyük hasar gördü. Kasabada yaşayanların çoğu evsiz kaldı
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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