Ukrayna'nın Toplam Tahıl ve Yağlı Tohum Hasadı Bu Yıl Yüzde 7 Azalacak

KİEV, 31 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, ülkenin toplam tahıl ve yağlı tohum hasadının 2023'te yaklaşık yüzde 7 azalarak 65 milyon tona gerileyeceğini söyledi.

KİEV, 31 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, ülkenin toplam tahıl ve yağlı tohum hasadının 2023'te yaklaşık yüzde 7 azalarak 65 milyon tona gerileyeceğini söyledi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Perşembe günkü haberine göre Svyrydenko, "Bu yıl 65 milyon ton mahsul hasadı bekliyoruz" dedi.

Svyrydenko, Ukrayna'nın 2,6 milyon hektardan fazla tarım arazisinde kara mayını bulunmasının öngörülen hasat düşüşünün ana nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülkenin bu yıl 45 milyon ton tahıl ve bakliyat üreteceğinin tahmin edildiğini açıklamıştı.

2022'de Ukraynalı çiftçiler 70 milyon ton tahıl ve yağlı tohum hasadı elde etmişti.