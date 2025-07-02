Ukrayna'nın Tahıl ve Bakliyat İhracatı Yüzde 20,5 Düştü

KİEV, 2 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna'nın 2024-2025 pazarlama yılında tahıl ve bakliyat ihracatı yüzde 20,5 azalarak yaklaşık 40,6 milyon tona düştü.

Ukrayna Tarımsal Politika ve Gıda Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre, bir önceki dönem yurtdışına 18,5 ton buğday ihraç eden Ukrayna, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 döneminde 15,7 milyon ton buğday ihraç etti.

Mısır ihracatı yüzde 25,6'lık düşüşle 21,9 milyon tona inerken, arpa ihracatı ise yüzde 8,5 azalarak 2,3 milyon tona düştü.

Ukrayna sadece haziran ayında yaklaşık 2,2 milyon ton tahıl ve bakliyat ihraç etti.