Ukrayna'nın 'Tahıl Koridoru' İhracatı 2022 Ağustos'tan Bu Yana En Düşük Seviyeye Geriledi

KİEV, 10 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden geçen hafta yaptığı gıda maddesi ihracatı, "tahıl koridoru" çalışmalarındaki aksaklıklar nedeniyle 2022'nin Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

KİEV, 10 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden geçen hafta yaptığı gıda maddesi ihracatı, "tahıl koridoru" çalışmalarındaki aksaklıklar nedeniyle 2022'nin Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü (UCAB) tarafından Salı günü yayımlanan bir rapora göre, 1-7 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna limanlarından 404.000 ton tarım ürünü sevk edildi ve bu sayı bir önceki haftaya göre yüzde 10 düşüşe işaret ediyor.

Raporda, Ukrayna'nın söz konusu dönemde yurtdışına özellikle 165.000 ton buğday, 161.000 ton mısır ve 52.000 ton ayçiçek yağı sevk ettiği belirtildi.

Tahıl yüklü 11 geminin, denetim için geçen haftadan beri bekletilmekte olduğu belirtildi.

Rapora göre, "tahıl koridorunun" geçen yıl 1 Ağustos'ta faaliyete başlamasından bu yana Ukrayna limanları üzerinden yaklaşık 29,7 milyon ton gıda maddesi ihraç edildi.

Rusya ve Ukrayna, silahlı çatışma sırasında tahıl ve gübre ihracatı alanında küresel pazarlara tedarik sunmayı garanti altına almak amacıyla, 2022'nin Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile İstanbul'da ayrı ayrı bir belge imzalamıştı.

Bu anlaşma, tarım ürünleri taşıyan gemilerin güvenli geçişi için bir "tahıl koridoru" oluşturulmasını öngörüyordu.