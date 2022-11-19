Ukrayna'nın Tahıl İhracatının 40,3 Milyon Tona Ulaşması Öngörülüyor

KİEV, 19 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı Cuma günü Kiev merkezli APK-inform analiz ajansına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın tahıl ihracatının, tahıl koridorunun açık kalması halinde 2022-2023 pazarlama döneminde 40,3 milyon tona ulaşabileceğini bildirdi.

Ajans, iyimser senaryoya göre Ukrayna'nın, mevcut sezonda yurtdışına 24 milyon ton mısır, 13,8 milyon ton buğday ve 2,4 milyon ton arpa satabileceğini öngördü.

Tahıl anlaşmasının askıya alınabileceğini öngören kötümser senaryoya göre Ukrayna'nın tahıl ihracatı 24,3 milyon tonla sınırlı kalabilir.

Günün ilk saatlerinde Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla Ukrayna'nın 1 Temmuz'da başlayan pazarlama sezonunun başından itibaren 15,95 milyon ton tahıl ihraç ettiğini duyurdu.

22 Temmuz'da Rusya ve Ukrayna, aralarındaki çatışma devam ederken küresel pazarlara tedarik sağlanması amacıyla Ukrayna ve Rusya'dan tahıl ve gübre ihracatı konusunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile İstanbul'da ayrı ayrı anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmanın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden bu yanan Ukrayna, deniz limanlarından 38 ülkeye 11 milyon tondan fazla gıda maddesi ihraç etti. 19 Kasım'da sona eren anlaşma bu hafta 120 gün daha uzatıldı.

1 Temmuz 2021'den 30 Haziran 2022'ye kadar süren 2021-2022 pazarlama döneminde Ukrayna, 52,3 milyon ton tahıl ihraç etti.