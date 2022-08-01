Ukrayna'nın tahıl gemisi Razoni yola çıktı

Ukrayna'nın tahıl gemisi Razoni, Odesa limanından ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıktı. Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den (BM) yetkililerle yapılan toplantılar sonucu varılan Tahıl Koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'ya ait Razoni adlı gemi Odesa limanından ayrıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksanr Kubrakov, geminin limandan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Geminin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor.

Öte yandan konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 26 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yola çıkan ilk gemi olan M/V Razoni Lübnan'ın Trablus limanına 26,527 ton mısır taşıyor. Mevcut tahıl ve gıda maddelerinin küresel pazarlara taşınmasını sağlamak insani bir zorunluluk. İlk geminin hareketi BM'nin himayesinde, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den temsilcilerin yer aldığı İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır. Merkez kurulduğundan bu yana BM'nin desteğiyle taraflar girişim ile varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için durup dinlenmeden çalışıyor. Genel Sekreter bu çabalardan memnuniyetini ve Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Genel Sekreter Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yorulmak bilmeyen çabaları, genel gözetimi ve koordinasyonu sayesinde ilk geminin Odessa Limanı'ndan güvenli bir şekilde ayrılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Sekreter bu geminin imzalanan girişim uyarınca sefere çıkacak birçok ticari geminin ilki olacağını ve bunun özellikle insani olarak en kırılgan durumdakiler için küresel gıda güvenliğinde çok ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getireceğini umuyor" ifadelerine yer verildi.