Ukrayna'nın, Tahıl Ekimi Yapılan Alanlarını Gelecek Yıl Yüzde 22 Azaltması Bekleniyor

KİEV, 20 Aralık (Xinhua) -- Ukraynalı medya kuruluşu UBN'in, bir sektör kuruluşunun tahminlerine dayandırdığı Pazartesi günkü haberine göre, Ukrayna gelecek yıl tahıl ekili alanlarını yüzde 22 azaltarak 8,7 milyon hektara indirecek.

KİEV, 20 Aralık (Xinhua) -- Ukraynalı medya kuruluşu UBN'in, bir sektör kuruluşunun tahminlerine dayandırdığı Pazartesi günkü haberine göre, Ukrayna gelecek yıl tahıl ekili alanlarını yüzde 22 azaltarak 8,7 milyon hektara indirecek.

Ukrayna Tarım İşletmeleri Kulübü'nün tahminine göre, 2023 yılında ayrıca yağ bitkilerinin ekili olduğu alanlar yüzde 32 genişletilecek ve 9,7 milyon hektara çıkarılacak.

Kulübe göre, tahıl ekili alanların azaltılması Ukrayna'nın brüt tahıl üretiminin, 2022 yılına kıyasla yüzde 37 düşüşle 34 milyon tona gerilemesine neden olacak.

Tahminde, 2023 yılında Ukrayna'nın tahıl ve yağlı tohum ihracatının 35 milyon ton olmasının beklendiği kaydedildi.

2021 yılında Ukrayna, toplamda 106 milyon ton ile rekor miktarda tahıl, bakliyat ve yağlı tohum hasadı elde etmişti.

Doğu Avrupa ülkesi, 1 Temmuz 2021 ile 30 Haziran 2022 arasındaki 2021-2022 pazarlama yılında 85 milyon ton hububat ve yağlı tohum ihraç etmişti.