İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 Ölü, 4 Yaralı
Rusya-Ukrayna savaşının sonra ermesi için İstanbul'da bir araya gelen taraflar eir takası konuşundan anlaşmıştı. Anlaşmanın mürekkebi kurumadan Rus ordusu, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde hareket halindeki bir otobüse insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde hareket halindeki otobüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sumi Bölgesi Askeri İdaresine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, bölgeye bağlı Bilopillya şehri yakınlarında sefer halindeki otobüse İHA ile saldırdığı belirtildi.
Rusların hedef aldığı otobüsün Sumi şehri yönüne gittiği ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel